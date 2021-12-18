Влаштував трощу та втік з палаючої автівки: подробиці масштабної ДТП у Києві (фото, відео)

Від зіткнення в припаркованих машинах повибивало вікна, уламки від дверей розкидало по всій дорозі.
У Подільському районі Києва у ніч проти 18 грудня сталася аварія: водій на швидкості увігнався відразу у 10 автівок, які від удару розкидало по всій дорозі.
Про те, чи впіймали винуватця - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Зазначається, що автівки стояли припаркованими вздовж проїжджої частини. За словами поліції, чоловік на легковому автомобілі мчав дорогою на шаленій швидкості і не впорався з кермуванням, зачепив спочатку один транспортний засіб, а потім протаранив ще з десяток.
Від зіткнення в припаркованих машинах повибивало вікна, уламки від дверей розкидало по всій дорозі.
Водночас авто водія, який спричинив аварію, від удару одразу почало палати, а кермувальник вийшов та кинувся навтьоки.
За словами перехожих, водій автомобіля, який спричинив аварію, стрімко виліз з машини та втік у невідомому напрямку. Тимчасом інші водії та працівники прилеглих магазинів - із вогнегасниками кинулися гасити його авто.
На місце аварії одразу прибули співробітники поліції, рятувальники і медики. Потерпілих в аварії немає. Власників понівечених авто розшукують правоохоронці.
Прикмети водія також передали патрульній поліції, вони його наразі шукають.
Нагадаємо, що харківські правоохоронці продовжують досудове розслідування щодо батьків 16-річного водія Infiniti, який скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. Слідчі встановлюють факт допуску неповнолітнього батьками до кермування автомобілем.
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