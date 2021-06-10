Влетів на швидкості у вантажівку: аварія з потерпілим сталася вночі у Києві

Водій Audi сильно постраждав, його у важкому стані доправили до лікарні.

У Києві позашляховик Audi влетів на швидкості у вантажівку. Водій Audi сильно постраждав.

ДТП сталася у ніч проти 10 червня.

Також читайте У ДТП на Херсонщині загинув "свободівець" Едуард Жмутський з дружиною та молодшою донькою

Про це повідомляє "ТСН. Ранок".

"За попередньою інформацією, ваговоз із причепом стояв у лівій смузі. На нього саме вантажили трубу. У цей момент у фуру на швидкості влетів позашляховик Audi. Трубою автівці повністю розтрощило дах", - йдеться у сюжеті.

Водія у важкому стані доправили до лікарні.

Що саме стало причиною ДТП - наразі невідомо.

За словами працівників, попереджувальні знаки аварійних робіт вони виставляли.

Усі обставини аварії нині з'ясовують поліцейські.

Нагадаємо, 9 червня у Києві на Деміївській площі зіткнулися два автобуси. За словами очевидців, у ДТП є потерпілі.

Новини України: вночі у Києві позашляховик на швидкості влетів у фуру

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання