Влетів на швидкості у вантажівку: аварія з потерпілим сталася вночі у Києві

Водій Audi сильно постраждав, його у важкому стані доправили до лікарні.
У Києві позашляховик Audi влетів на швидкості у вантажівку. Водій Audi сильно постраждав.
ДТП сталася у ніч проти 10 червня.
Про це повідомляє "ТСН. Ранок".
"За попередньою інформацією, ваговоз із причепом стояв у лівій смузі. На нього саме вантажили трубу. У цей момент у фуру на швидкості влетів позашляховик Audi. Трубою автівці повністю розтрощило дах", - йдеться у сюжеті.
Водія у важкому стані доправили до лікарні.
Що саме стало причиною ДТП - наразі невідомо.
За словами працівників, попереджувальні знаки аварійних робіт вони виставляли.
Усі обставини аварії нині з'ясовують поліцейські.
Нагадаємо, 9 червня у Києві на Деміївській площі зіткнулися два автобуси. За словами очевидців, у ДТП є потерпілі.