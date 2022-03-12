Внаслідок обстрілів в Сєвєродонецьку сталося загоряння спортивної та загальноосвітньої шкіл: фото

Внаслідок обстрілів в Сєвєродонецьку сталося загоряння спортивної та загальноосвітньої шкіл: фото

Рятувальники ліквідовують пожежі. Тривають обстріли.

Внаслідок обстрілів у місті Сєвєродонецьк (Луганська область) сталося загоряння спортивної та загальноосвітньої шкіл, квартири у багатоповерховому будинку, магазину та гаражу.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.

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Рятувальники ліквідовують пожежі. Тривають обстріли.

В ДСНС зазначають, що на Луганщині в місті Рубіжне сталося загоряння 11 житлових будинків та однієї квартири.

"Сталася пожежа в цеху трубного заводу та картонно-тарного комбінату. Рятувальники ліквідовують пожежі та допомагають населенню вибратися з підвалів. Триває обстріл міста", - йдеться у повідомленні.

У місті Кремінна внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю, рятувальниками виявлено одну загиблу особу та двох постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонували снаряди.

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