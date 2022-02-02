"Вважали негідною": 17-річну вагітну мешканку Тернопільської області вигнали посеред ночі на мороз

Вагітна 17-річна Катерина опинилась просто неба.

17-річна вагітна мешканка Тернопільської області Катерина опинилася на вулиці посеред ночі. З дому на мороз її вигнали батьки хлопця, від якого вона чекає на дитину.

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Про це розповіли у центрі підтримки для мам безхатченків із малюками на руках "Місто Добра", де прихистили юначку.

Волонтери розповіли, що Катерину у родині батька її майбутньої дитини не прийняли, її постійно критикували та навіть застосували фізичне насилля, а згодом вона і взагалі опинилася на вулиці.

Ще змалечку дівчині довелось пройти чималі випробування. Рідну маму Катерини позбавили батьківських прав і вона потрапила у названу сім’ю у 8 років. Поки у сім'ї не було власних дітей, до Катерини ставились чудово, але, як тільки у батьків народилось рідне немовля, усе для Катерини змінилось.

"Катя чекала, аби їй виповнилось 17 років, адже прийомна мама пообіцяла їй, що дівчина зможе переїхати до рідної мами. І ось настав час знайомства з рідною мамою, сестрою та її дітьми. Катя так сподівалась нарешті відчути справжню материнську любов і ласку, відчути тепло рідних рук… Але все виявилось далеко не казкою. Мама вживала алкоголь, а рідна сестра - наркозалежна… місця для любові та підтримки просто не було", - розповідають благодійники.

Дівчина зустріла хлопця, закохалась і хотіла створити з ним власну сім'ю.

"Переїхавши до нього, Катя знову залишилась сама, адже рідня хлопця не прийняла її… Вважали, що вона не гідна. Постійна критика та приниження одного дня переросли у фізичне насильство, а далі сталось найгірше - Катю посеред ночі вигнали на вулицю, знаючи, що під її серцем з'явилось нове життя. Але навіть вагітність Каті не завадила родичам хлопця залишити дівчину на страшному морозі та забути про неї раз і назавжди", - розповідають волонтери.

Після цього Катерина вирішила повернутись до помешкання рідної мами, але часті випивання її мами просто не давали жити спокійно та безпечно, кажуть у Центрі підтримки.

"Коли терпіння взагалі не залишилось, Катя звернулась до волонтерів і попросила допомогти знайти безпечне місце. Так Катруся опинилась у "Місті Добра", - кажуть благодійники.

Сьогодні Катерина проходить психологічну реабілітацію, готується стати мамою і мріє стати майстринею манікюру.

Катерина мріє стати майстром манікюру

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