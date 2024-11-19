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ТСН
ТСН. 19:30
Безпрецедентний удар по РФ! Ядерна істерика Путіна! Україна в снігу! Новини ТСН 19:30 19 листопада
Безпрецедентний удар по РФ! Ядерна істерика Путіна! Україна в снігу! Новини ТСН 19:30 19 листопада
Безпрецедентний удар по РФ! Ядерна істерика Путіна! Україна в снігу! Новини ТСН 19:30 19 листопада
Безпрецедентний удар по РФ! Ядерна істерика Путіна! Україна в снігу! Новини ТСН 19:30 19 листопада
Сюжети випуску
Безпрецедентний удар по РФ! Ядерна істерика Путіна! Україна в снігу! Новини ТСН 19:30 19 листопада
ТСН 19:30 за 19 листопада 2024 року | Повний випуск новин жестовою мовою
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Новини України та світу станом 19:30 19 листопада 2024 року, в огляді ТСН.
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