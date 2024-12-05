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Бойкот Лаврова, кібератака на банк РФ і бюджетна криза у Франції. Новини ТСН 19:30 5 грудня

Бойкот Лаврова, кібератака на банк РФ і бюджетна криза у Франції. Новини ТСН 19:30 5 грудня

Бойкот Лаврова, кібератака на банк РФ і бюджетна криза у Франції. Новини ТСН 19:30 5 грудня

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Новини України та світу станом на 19:30, 5 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

  

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