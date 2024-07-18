Новини 19:30 18 липня 2024 року | Повний випуск новин жестовою мовою

Новини України та світу станом на 19:30, 18 липня 2024 року, в огляді ТСН: – Російський снаряд влучив у багатоповерхівку в Центральному районі. Серед поранених – 16-річна дівчина. – П'ятьох людей убили і шістьох поранили росіяни на Донеччині — обстріляли Плещіївку та Гродівку. – Збройні сили України продовжують тримати оборону в районі Кринок на лівому березі Дніпра. – Українські пілоти зробили неможливе, опанувавши польоти на F-16 мінімум утричі швидше за стандартну програму підготовки. – Чи ухвалить Рада новий закон про фінансове покарання корупціонерів, які зможуть відкупитися від тюрми? – Ще жорсткіші графіки відключень! В Укренерго повідомили, що на двох енергооб'єктах вийшло з ладу обладнання. – Пальне подорожчає! З 1 вересня зросте акциз на автогаз, бензин та дизель. – 700 фахівців на чолі з тризірковим генералом: у НАТО оголосили, хто увІйде до структури з координації допомоги Україні. – Урсула фон дер Ляєн знов очолила Єврокомісію. – Україна підписала безпекові угоди зі Словенією та Чехією. Словенія допомагатиме із вишколом військовиків, Чехія робитиме снаряди. – Зеленський у Великій Британії на саміті європейських лідерів. Президента супроводжує посол Залужний. – У Польщі викрили компанію, яка постачала деталі до іранських «Шахедів» в обхід західних санкцій. – Колишня резиденція Януковича в Межигір'ї працюватиме на державу — всі вторговані кошти йтимуть у бюджет. – 47 днів у СІЗО. Бізнесмену Ігорю Коломойському подовжили строк тримання під вартою. – Чоловік з Житомирщини продовжує рости у 49 років й через це тяжко хворіє. – На Тернопільщині водний патруль поліції ловитиме браконьєрів. – На Закарпатті затримали 61-річного чоловіка, який поранив ножем прикордонника та прорвався на автомобілі через контрольний пост. – Аномальна спека залишає Україну! У західних областях температура знизиться до 25-30 градусів. – Рекордна спека в Європі! У Греції запровадили сієсту, працювати дозволяють в ранкові і вечірні години.