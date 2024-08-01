Новини ТСН 19:30 1 серпня. Скандал з відновленням «Охматдиту», Пономарьова поранено, дрон збив МІ-8

Новини України та світу станом на 19:30, 1 серпня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: – Двох жінок – 72-річну матір та її 40-річну доньку – убили загарбники у Нікополі на Дніпропетровщині. – В результаті атаки шахедів осколкових поранень зазнав російський опозиціонер Пономарьов — під час нічної атаки рашистський безпілотник влучив у його будинок під Києвом. – Запеклі бої уздовж усієї лінії фронту: окупанти пробують наступати поблизу Куп'янська та неподалік Сватового. – Дрон проти гелікоптера. Як збили ворожий МІ-8? – Мігранти з Білорусі й російські ракети: Польща посилює охорону східного кордону. – Росія відпускає із тюрем кількох іноземців та політв'язня Владіміра Кара-Мурзу. На кого поміняють бранців Кремля? – Удар по Ізраїлю в найближчі дні — Іран готує відповідь на ліквідацію лідера Хамас Ісмаїла Ханії? – У Секторі Газа ліквідовано ще одного чільного хамасівця — Мохаммеда Дейфа, якого називають одним з організаторів теракту 7 жовтня. – На Харківщині СБУ затримала настоятеля храму московського патріархату. – Команда буковинських волонтерів виготовляє шашки, які допомагають військовим маскуватися на передовій. – Жителям Ворохти загрожує 4 роки тюрми за напад на блок-пост. – Аварія українського автобуса у Польщі: водій загинув на місці, шістьох пасажирів ушпиталили. – Скандал довкола Охматдиту: конкурс на відновлення розтрощеної російськими ракетами лікарні виграла маловідома організація із завищеними цінами. – Через пухлину відмовляли кінцівки і нестерпно боліла голова: переселенку з Донеччини врятували медики Дніпра. – 5 поранених і один загиблий: у Херсоні чоловік пожбурив гранатою у гурт людей, що зібрались під магазином. – У Києві в одній із водойм виявили частину російської крилатої ракети Х-101. – Чому на Дніпропетровщині пересохла річка, з якої брали воду кілька сіл? – Ще одна медаль на Олімпіаді! Сергій Куліш завоював срібло у стрільбі з гвинтівки. – Олімпійці повертаються додому: до України уже прибули учасники команд з фехтування, гімнастики та дзюдо. – Херсонський кавун офіційно став брендом! Географічне зазначення «херсонський кавун» носитимуть баштанні, вирощені на піщаному ґрунті Скадовського, Каховського та Херсонського районів (частина цих земель тимчасово окупована росіянами). – Медовий спас або Маковія: віряни Православної церкви України відзначають свято за новоюліанським календарем.