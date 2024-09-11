Новини ТСН 19:30 11 вересня. Кримська платформа, Дуглас в Києві, ворог тисне під Курськом

Новини України та світу станом на 19:30, 11 вересня 2024 року, в огляді ТСН: — Ворог тисне на усіх напрямках фронту, найскладніше на Курахівському і Покровському. — Атакують наші підрозділи і на Курщині: ворог зміг переправити через Сейм важку техніку і вдарив у фланг нашого прориву. — Наша логістика під атакою на Покровському напрямку. Як росіяни намагаються дійти до Покровська? Ексклюзивний репортаж ТСН із Донеччини. — Більш як 60 учасників, візити перших осіб країн-союзників: в столиці триває 4 Кримська платформа. Що ми очікуємо від Заходу, і як Україна бачить повернення Криму — розповів президент. — Вибух на Дніпропетровщині: росіяни вдарили балістикою по Камʼянському району, відомо про одного загиблого та одного пораненого. — Поранена витягала з-під завалів своєї оселі скривавлених дітей: у Дніпрі медики врятували 34-річну жінку з Павлограда, яка постраждала через обстріл 6-го вересня. — Спецштаб від Київводоканалу моніторить ситуацію з забрудненням води: постійно беруть проби з Десни та створили резерв питної води по районах. — Як вогнеборці долають величезні пожежі на Рівненщині, Черкащині та Волині. — Суддю Деснянського суду Києва тимчасово відсторонено від судівства. У 2021 році Світлана Колегаєва напідпитку зухвало намагалася втекти з місця ДТП, яку сама ж спричинила. — Чоловіку, що побив колишнього військового у Смілі, обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Раніше його затримали поліцейські і він вибачився за скоєне на камеру. — Завтра у Києві попрощаються з Матітьягу Самборським, сином Головного Рабина України. Чоловік загинув, захищаючи Україну на передовій. — Ексзаступницю голови Волинської ОВА затримала СБУ. Жінка налагодила механізм втечі ухилянтів під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів. — На Львівщині понад 600 фахівців по роботі із персоналом обговорювали ситуацію на ринку праці. Які їх прогнози щодо зростання зарплат? — До Києва прибув популярний американський актор Майкл Дуглас. Яка мета його візиту?