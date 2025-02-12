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Новини ТСН 19:30 12 лютого. Київ у вогні, меми з Малюком та потепління в Україні!

Новини ТСН 19:30 12 лютого. Київ у вогні, меми з Малюком та потепління в Україні!

Новини ТСН 19:30 12 лютого. Київ у вогні, меми з малюком та потепління в Україні!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 19:30, 12 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

  

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