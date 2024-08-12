Новини ТСН 19:30 12 серпня. Офіційна заява про Курську операцію! Ворог мінує Херсон, справа Хейла

Новини України та світу станом на 19:30, 12 серпня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: – Українські війська контролюють приблизно 1000 квадратних кілометрів території Росії – офіційно доповів головком ЗСУ Олександр Сирський президенту під час Ставки. – Західні ЗМІ аналізують перебіг операції на Курщині, що триває вже тиждень. Як її коментують у європейських столицях? – На фронті окупанти тиснуть на кількох напрямках. Найскладніша ситуація на Покровському. – Експерти визначили: 35-річного батька та його 4-річного сина в Броварському районі Київщині вбила ракета з КНДР. – На Донеччині росіяни вбили двох та поранили трьох людей, влада закликає жителів до евакуації. – Росіяни не припиняють тероризувати Херсонщину. Крім артилерії та авіаударів, активно застосовують дрони, якими полюють на мирних жителів. – У Херсоні росіяни дистанційно замінували ділянку у прибережному районі міста: протипіхотні фугасні міни-«пелюстки» окупанти розсипали з безпілотника просто на вулицю. – У Вищому антикорупційному судІ обирають запобіжний захід для заступника міністра енергетики Олександра Хейла: високопосадовця та його трьох спільників спіймали на хабарі. – Агентство Ройтерз з'ясувало, що до Росії попри обмеження надходить іноземна готівка, йдеться про мільярди євро та доларів. – Варшава підписала зі Сполученими Штатами контракт на виробництво 48 пускових установок для систем ППО. – Танкісти 65 бригади влаштували на своїх позиціях спортзал просто неба, тренуються між боями. – До Києва повернулася частина олімпійської команди зі стрибків у воду, легкої атлетики, вільної боротьби та веслування на байдарках. Їх зустрічали родичі, представники НОК, Нацгвардії і Прикордонної служби. – Грандіозне закриття. Якими цікавинками та скандалами запам'ятаються 33 Олімпійські ігри у Парижі?