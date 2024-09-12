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Новини ТСН 19:30 12 вересня. Атака на Конотоп, прорив каналізації у Києві, 400 000 шлюбів у «Дії»

Новини ТСН 19:30 12 вересня. Атака на Конотоп, прорив каналізації у Києві, 400 000 шлюбів у «Дії»

Новини ТСН 19:30 12 вересня. Атака на Конотоп, прорив каналізації у Києві, 400 000 шлюбів у «Дії»

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Новини України та світу станом на 19:30, 12 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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