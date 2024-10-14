Новини ТСН 19:30 14 жовтня. Зеленський представить план перемоги українцям?

Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 14 жовтня 2024 року, в огляді ТСН: - Одна людина загинула, ще 8 постраждали в Одесі – по портовій інфраструктурі прилетів ворожий касетний Іскандер. - Масований удар по Херсонщині. Є загиблі та поранені. Під прицілом ворога також Донеччина, Сумщина та Запоріжжя. - Життя без світла, води і газу. Репортаж з Оріхова, всю інфраструктуру якого розбили ворожі КАБи та артилерія. - Безлюдні села. У 34 селах на прикордонні Сумщини всі жителі полишили домівки та виїхали через щоденні обстріли ворога. - 161 бойове зіткнення на 10 напрямках. Де на фронті було найбільш напружено? - "План перемоги" представить у Верховній Раді президент Володимир Зеленський - Нецензурна лайка в бік військового та заклики бити працівників ТЦК - у Дніпрі спалахнув скандал за участі гендиректора заводу з виробництва вікон. - Рамштайну не буде. Під час візиту американського президента до Німеччини контактна група з питань оборони України не збиратиметься. - Корейське загострення. КНДР готується підірвати дороги, що ведуть з Південної Кореї. - Міністерства, міські ради та навчальні заклади. Україною прокотилася хвиля псевдомінувань. - Двох російських агентів, які коригували ворожий вогонь по Сумській та Полтавській областях, затримала СБУ. Їхніми цілями були військові аеродроми, теплоелектростанції та енергогенеруючі підприємства. - Вимагала хабар за групу інвалідності. На Вінниччині затримали очільницю лікарні. - Понад 1200 кілометрів на підтримку України. Подружжя із Каліфорнії Тайлер і Ніккі Чей у Запоріжжі завершили свій п'ятитижневий біговий супермарафон. - 2 пікапи з медичною допомогою доправив до України 85-річний пенсіонер з Великої Британії. З однодумцями створив організацію, яка підтримує людей у гарячих точках. - Кава, яку добувають з кавунів, кавоварка, побита уламками, та квіти на місці прильотів. Це історія однієї херсонської кав'ярні, яка відкрилася у звільненому Херсоні. - Осінній прогноз. В Україні цього тижня очікується значне похолодання та дощі.