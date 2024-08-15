Новини ТСН 19:30 15 серпня. Український комендант Курщини, росіяни в полоні, РФ тисне на Покровськ

Новини України та світу станом на 19:30 15 серпня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: – Курський прорив: росіяни масово здаються в полон, Україна призначає коменданта Курщини. – Британські танки в Росії. Союзники не проти. – Росіяни стягують резерви на Покровський напрямок та тиснуть під Торецьком. – Порятунок поранених на Курщині: нова схема евакуації від медиків ЗСУ. – На Херсонщині загинули двоє волонтерів: росіяни вдарили по людях, коли волонтери роздавали херсонцям питну воду. – На Харківщині внаслідок обстрілу Купʼянського району загинули двоє чоловікІв, іще одного поранило: ворог скинув КАБ по місцевому підприємству. – До шести зросла кількість поранених у Золочеві, на Харківщині, серед потерпілих 12-річний хлопчик. – У Варшаві українці та поляки провели акцію «Полумʼя братерства». – Парад у Польщі: марш відбувається щороку 15-го серпня з нагоди Дня Війська польського. – Загинула медикиня добробату «Госпітальєри» Олександра «Майк» Мулькевич: по автомобілю парамедиків окупанти вдарили дроном. – Кропивницький вшановує полеглих: у середмісті відтепер о 9:00 зупинятиметься увесь транспорт. Таке рішення ухвалив виконком міської ради. – Суд обирає запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку. – На Запоріжжі будують підземну школу: батьки школярів вимагають очного і безпечного навчання. – Майбах Медведчука пішов з молотка, а до цього продали багі і квадроцикл кума Путіна. – Знайшов скарб і сів за ґрати: на Закарпатті затримали чоловіка, який виставив на продаж старовинне срібло. – Успіння Пресвятої Богородиці: традиції Першої Пречистої.