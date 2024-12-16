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Новини ТСН 19:30 16 грудня. Суд над підривником у Дніпрі і недовіра уряду Шольца

Новини ТСН 19:30 16 грудня. Суд над підривником у Дніпрі і недовіра уряду Шольца

Тортури і вимагання в армії! Журналісти викрили безчинства в 211-їй бригаді 

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Новини України та світу станом на 19:30, 16 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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