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Новини ТСН 19:30 17 жовтня. ЄС слухає про план перемоги! Церковні побоїща в Черкасах!

Новини ТСН 19:30 17 жовтня. ЄС слухає про план перемоги! Церковні побоїща в Черкасах!

Новини ТСН 19:30 17 жовтня. ЄС слухає про план перемоги! Церковні побоїща в Черкасах!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 19:30 четверга, 17 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

         

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