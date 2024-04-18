Новини ТСН 19:30 18 квітня. Прогноз від Буданова! Коли РФ відновити масований наступ?

Новини України та світу станом на 19:30 18 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Серія вибухів у Дніпрі. Двох людей госпіталізували, пошкоджені підприємство та обʼєкт інфраструктури. - У Чернігові день жалоби. У місті 18 загиблих через ракетну атаку росіян 17 квітня. 78 людей були поранені, з них 4 - діти. - Коли росія може поновити масований наступ на Донеччині та Луганщині? Прогноз від очільника ГУР - Буданова. - Вищий антикорупційний суд передав у державну власність майно підозрюваного у держзраді В’ячеслава Богуслаєва. - У Вінниці матір намагалася втопити у річці 8-річного сина. Хлопчика врятував 17-річний курсант, який випадково опинився поблизу. - У столиці попрощалися з 56-річним Дмитром Капрановим, одним з братів-близнюків письменницького дуету «Брати Капранови». - Як по-новому розподілятимуть кошти на облаштування шкільних укриттів? - Оновлене меню для шкільних їдалень в межах реформи харчування презентували в одній з київських шкіл. Акцент зробили на традиційні українські страви. - "Кажани", "Лелеки" та "Фурії". У столиці проходить виставка сучасних беспілотників українського виробництва. - Квітневий сніг і мороз у Карпатах. Рятувальники показали, як зараз виглядає гора Піп Іван.