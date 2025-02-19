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Новини ТСН 19:30 19 лютого. Відповідь Трампу від Зеленського, Одеса після атаки, стан Папи Римського

Дата публікації
Перегляди
334
Час на прочитання
1 хв
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Новини України та світу станом на 19:30, 19 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

   

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