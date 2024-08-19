Новини ТСН 19:30 19 серпня. Покровськ, Селидове. Знову відключення світла. Тищенку продовжили арешт

Новини України та світу станом на 19:30, 19 серпня 2024 року, в огляді ТСН: – Мирноград, Покровськ, Селидове — термінова евакуація! Ситуація біля Покровська та Торецька залишається дуже напруженою. – Ворожі обстріли 18 серпня: є загиблі, поранені, зруйнована інфраструктура. – Масовані обстріли Сумщини: Білопілля, Шосткінський район, Суми ліквідують наслідки атаки. – Зеленський заслухав доповідь Сирського про Курську операцію та ситуацію на фронті. – Допомога для України від Данії на 116 мільйонів доларів. – Очільникам ТЦК, яких піймали на хабарах, обрали арешт без права на заставу. – Миколі Тищенку продовжили домашній арешт до 23 вересня. – Відключення світла повертаються! Будуть стабілізаційна вимикати енергію і завтра, 20 серпня. – У Харкові будують автономну мережу теплопостачання. – Агресивні ухилянти напали на наряд, відібрали зброю. Одного затримано, двоє дісталися до Румунії. – У Миколаєві правоохоронці шпигували для Росії: стежили за важливими обʼєктами, корегували обстріли. Їх затримано. – Пʼяний священник скоїв ДТП на Буковині — може опинитися за ґратами на 2 роки. – Похорон Алена Делона — світової зірки та друга України. – Фестиваль світових рекордів пройшов в Одесі — вихованці школи танцю та циркового мистецтва встановили 8 досягнень, гідних Книги Гіннеса. – Незабаром у застосунку «Дія» зʼявиться можливість подавати заяви про шлюб. – У столиці відбувся щорічний забіг «Біжу за мову», який популяризує рідну мову.