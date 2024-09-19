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Новини ТСН 19:30 19 вересня. Удар по будинку для літніх людей в Сумах

Новини ТСН 19:30 19 вересня. Удар по будинку для літніх людей в Сумах

Головні новини 19 вересня: Вибухи в Сумах! Нові назви міст! Міжнародний розшук Одарченка!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 19:30 середи, 19 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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