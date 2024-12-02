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Новини ТСН 19:30 2 грудня. Візит Шольца був піаром? Ситуація в Сирії загострюється!

Новини ТСН 19:30 2 грудня. Візит Шольца був піаром? Ситуація в Сирії загострюється!

Новини ТСН 19:30 2 грудня. Візит Шольца був піаром? Ситуація в Сирії загострюється!

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Новини України та світу станом 19:30 2 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

  

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