Новини ТСН 19:30 2 вересня. Штурм Покровська, затримали спільника Дмитрука, наслідки нічної атаки

Новини України та світу станом на 19:30, 2 вересня 2024 року, в огляді ТСН: — Росіяни вдень обстріляли Харків і передмістя, поранені 14 людей. — У Сумах ворожа ракета влучила в колону зерновозів, один з водіїв загинув, ще 4 постраждали. — Росіяни обстріляли Україну крилатими ракетами та балістикою. У Києві 3 потерпілих. — Польща повинна збивати російські ракети ще на підході до її повітряного простору, каже глава МЗС Радослав Сікорський. — Безупинні штурми на ділянці понад 60 км! Репортаж Олександра Моторного з Покровського напрямку. — Рекордна бавовна в Росії. Куди летіли і що вразили українські дрони-месники? — В Одесі затримали одного з організаторів втечі за кордон нардепа Артема Дмитрука. Де його інші спільники? — Справа про зґвалтування неповнолітнього: суд призначив два місяці арешту 22-річному підозрюваному. — Наймасштабніша за останні 40 років пожежа у ландшафтному заказнику на Полтавщині! Які наслідки? — 250 тисяч дітей пішли у перший клас в Україні. Це найменша цифра за останні 4 роки. — У Бородянці відновили школу, яку на початку повномасштабного вторгнення з танків розстріляли окупанти. — 200 млн євро допомоги від Нідерландів — про черговий пакет оголосив в Україні новий прем'єр Дік Схооф. — У Києві вперше від початку повномасштабної війни стартував 55 сезон Українського тижня моди.