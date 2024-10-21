Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 21 жовтня 2024 року, в огляді ТСН: - Удар по Запоріжжю. Загиблих уже троє. - Атака дронів. На Київщині пошкоджено дві багатоповерхівки. - Росіяни б'ють по Кривому Рогу. Поцілили поруч із місцем попереднього прильоту. 5 людей поранені.Новини ТСН 19:30 21 жовтня. Звірячі удари! Міністр оборони США в Києві! Президент - під арештом! - На Харків окупанти синули КАБи. Постраждали 13 людей, серед яких вагітна жінка та 5-річна дитина. - Ситуація на фронті: на Донеччині ворог окупував Желанне Друге та просунувся в Гірнику. - Окупанти на Роботинському напрямку б'ють важкою артилерією та з дронів полюють за мінометниками. - Міністр оборони США в Києві. - Вибори в Молдові: Мая Санду вийшла до другого туру. - Багатотисячний мітинг у Тбілісі. - Ударився головою - президент Бразилії не летить на саміт БРІКС. - Президент за ґратами. Колишнього главу Албанії заарештували за підозрою в корупції. - Мільйони доларів та власний літак - ТСН аналізує декларації чиновників. - Справа Гринкевичів - розслідуванння завершено. - Інвалідність за 3000 доларів. У Сумах затримали медика, який забезпечував "ухилянтів" документами. - Двох підлітків-паліїв затримали на Дніпропетровщині. - Поліція розшукує вандалів, які сплюндрували могили на Личаківському цвинтарі в Львові. - Бабине літо повертається.