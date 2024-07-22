Новини ТСН 19:30 22 липня. Фаріон поховали, Кулеба їде до Китаю, НПЗ в Туапсе палає від дронів

Новини України та світу станом на 19:30, 22 липня 2024 року, в огляді ТСН: – На Личаківському цвинтарі у Львові поховали мовознавицю і народну депутатку 7 скликання Ірину Фаріон – Одну людину росіяни вбили, ще 9-тьох поранили на Донеччині. – Восьмеро поранених досі у лікарнях після російського обстрілу житлового сектору Миколаєва у п'ятницю. – Ворог просунувся у Нью-Йорку, ЗалІзному та біля Пантелеймонівки на Донеччині. – Президент США Джо Байден вийшов із передвиборчих перегонів і запропонував замість себе кандидатуру віце-президентки Камали Гарріс. – Уранці рятувальники виявили тіло 20-річного хлопця, який загинув після обриву троса на канатній дорозі над Дніпром. – Дрони української розвідки атакували новий НПЗ у російському Туапсе, де був розташований об'єкт військово-промислового комплексу. – Дмитро Кулеба їде в Китай на запрошення Пекіна. Як планують шукати шляхи до миру в Україні? – Рада ЄС ще на півроку продовжила санкції проти Кремля. Хто у переліку? – В Україну приїхав представник Ватикан Пʼєтро ПаролІн. Яка мета візиту? – Замість відновлювати зруйноване житло — крали гроші. Кого на Одещині підозрюють у цинічному злочині? – Київська влада зобовʼяже забудовника відновити зруйновану садибу Зеленських. Хто і чому наважився знести історичну будівлю? – У вівторок графіки відключень світла діятимуть упродовж доби. Коли Укренерго обіцяє полегшення? – Злива з грозою прокотилася столицею та Київською областю. Негода триватиме до кінця доби.