Новини ТСН 19:30 22 серпня. Термінова евакуація! Неймовірної сили вибухи в Росії!

Новини України та світу станом на 19:30 четверга, 22 серпня 2024 року, в огляді ТСН: - Термінова евакуація! Мирноградська військова адміністрація закликає якнайшвидше вивозити дітей. Російська армія за 6 кілометрів від міста. - Евакуацію цивільних із найжорсткіших ділянок фронту обговорили президент Зеленський із головкомом Сирським. - На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє та поранені шестеро людей. По обіді двома КАБами ворог поцілив по цивільній інфраструктурі Шосткинського району. - У селі Малокатеринівка на Запоріжжі попрощалися із 14-річним Дмитром Гречаником. Хлопчик загинув 20 серпня після того, як росіяни вгатили з артилерії по дитячому кафе. - Краснооктябрьскоє на Курщині - під контролем ЗСУ! В котел потрапили 3000 ворожих вояків. - Горить, як у кіно. Безпілотники атакували чергове летовище в Росії. Цього разу вибухало в Маринівці у Волгоградській області. - Нове влучання по російському об'єкту в Краснодарському краї. Цього разу поцілили по порту "Кавказ". На місці удару піднімається густий дим. - Освячені священною водою пожежні машини російських рятувальників досі не можуть загасити нафтобазу в Пролетарську, яку атакували дрони. - "Бджоли Бессарабії". Поранені ветерани в тилу майструють дрони, допомагаючи побратимам на передовій. - До дня бригади - бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" зробили щемливий ролик, де нагадали українцям, за що саме вони борються сьогодні. - Департамент охорони культурної спадщини проголосував за внесення садиби Зеленських до переліку пам'яток Києва. Відтак власника зруйнованої двоповерхової будівлі XIX сторіччя зобов’яжуть повністю її відбудувати. - Скандал в Одеській психлікарні. Військовий медик Петро Конопля, який проходить реабілітацію в закладі, оголосив голодування через нестерпні побутові умови та жахливе харчування. - Знайшли мертвим. На Волині після п'яти днів пошуків у лісі виявили тіло зниклого 88-річного чоловіка. Пенсіонер ходив у ліс по гриби. - Як навчати дітей з Курщини? У Міністерстві освіти вже задумалися над тим, як надати учням з Курської області доступ до освіти. - Сонячні батареї на даху міської поліклініки. У Хмельницькому тепер не лише використовують енергію сонця на власні потреби, а й можуть продавати її.