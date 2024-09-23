Новини ТСН 19:30 23 вересня. Зеленський у США та прорив на Курщині

України та світу станом на 19:30 понеділка, 23 вересня 2024 року, в огляді ТСН: - 162 бойові зіткнення та просування ворога на Донеччині. Яка ситуація на фронті зараз? - На Курщині українські бійці прорвали ще одну ділянку кордону та просунулися вглиб російської території. -Що відомо про зміни у правилах мобілізації чоловіків віком до 25-ти і після 50-ти років? - Запоріжжя долає наслідки нічної атаки КАБами. Відомо про 21-ну поранену людину. У місті - масштабні руйнування. - Через російський обстріл на Харківщині поранені троє правоохоронців. Ворог цілить по Донеччині, Сумщині та Херсонщині. - Евакуація на Сумщині. Із Глухова вже вивезли третину населення, здебільшого - це родини з дітьми. - Президент України розпочав візит до США, де візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН. Зеленський повіз свій "план перемоги", який досі залишається втаємниченим. - Чому у Німеччині набирають силу проросійські ультраправі партії? - Загострення на Близькому Сході. Ліван заявляє про 50 загиблих та щонайменше 300 поранених. Ізраїль же заявив про атаку на приблизно 300 об'єктів терористичного угруповання "Хезболла". - Новий уряд Франції під загрозою вотуму недовіри! Проти представленого компромісного кабінету міністрів протестували близько півсотні демонстрантів. - Численні порушення росією морського права. У Гаазі - стартували слухання по суті ще одного позову, який Україна подала ще 8-м років тому. - "Дякую, що чекали!" Звільнений із полону "азовець" на псевдо "Арн" вийшов на акцію підтримки полонених, щоби подякувати людям, які не забувають про наших у неволі. - На війні загинула тренерка, чемпіонка України, призерка Чемпіонату світу з важкої атлетики - 47-річна Ніна Пашкевич із Рівненщини, яка пішла воювати доброволицею. - Готували силове захоплення влади в Одесі. СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російських спецслужб, яка збиралися штурмувати адмінбудівлі в Одесі. - 7-річний хлопчик загинув, 11-річний у комі, вагітна жінка - в реанімації. Це наслідки ДТП, яка сталася на Хмельниччині. - Заборонили обстеження і лікування. Ігор Коломойський не отримує належного медичного забезпечення у СІЗО, де він перебуває майже тринадцять місяців. - Київ знову оповитий смогом. Високий рівень концентрації пилу фахівці фіксують кілька днів поспіль. Усе через тління торф'яникІв та пожежі в лісах.