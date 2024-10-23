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Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
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ТСН
ТСН. 19:30
Новини ТСН 19:30 23 жовтня. Теракт у Туреччині! Пекельні бої за Селидове! Потужне відео героя!
Новини ТСН 19:30 23 жовтня. Теракт у Туреччині! Пекельні бої за Селидове! Потужне відео героя!
Новини ТСН 19:30 23 жовтня. Теракт у Туреччині! Пекельні бої за Селидове! Потужне відео героя!
Новини ТСН 19:30 23 жовтня. Теракт у Туреччині! Пекельні бої за Селидове! Потужне відео героя!
Сюжети випуску
Новини ТСН 19:30 23 жовтня. Теракт у Туреччині! Пекельні бої за Селидове! Потужне відео героя!
Теракт у Туреччині: смертник підірвав себе біля компанії, що модернізує F-16!
Знову Лукашенко? У Білорусі назвали дату нових президентських виборів
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Бізнесмену Ігорю Коломойському подовжили строки тримання під вартою
Головні новини 23 жовтня: Ліквідація МСЕК! Серія вибухів у Сумах! Дорожчання м’яса!
Спроби Москви нав’язати позицію "Глобального Півдня" зазнали фіаско, - МЗС
Збитки на понад мільйон гривень через вікна: керівника лікарні підозрюють у службовій недбалості
Реформувати МСЕК! Радуцький про ампутацію пережитку радянщини та створення нової структури
Новини ТСН 18:00 23 жовтня. Суми після потужних ударів! МСЕК ліквідовують! У Повалій забрали майно!
Новини України та світу станом на 19:30 середи, 23 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.
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