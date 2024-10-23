Категорія
ТСН. 19:30
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Новини ТСН 19:30 23 жовтня. Теракт у Туреччині! Пекельні бої за Селидове! Потужне відео героя!

Новини ТСН 19:30 23 жовтня. Теракт у Туреччині! Пекельні бої за Селидове! Потужне відео героя!

Новини ТСН 19:30 23 жовтня. Теракт у Туреччині! Пекельні бої за Селидове! Потужне відео героя!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 19:30 середи, 23 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

   

Повʼязані теми:

Наступна публікація