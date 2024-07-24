Новини ТСН 19:30 24 липня. Завод Rheinmetall в Україні, боєприпаси від Чехії, Шольц йде на канцлера?

Новини України та світу станом на 19:30, 24 липня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: – 5 ракетних атак за день пережив Харків. Під удар потрапив офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності. Надвечір росіяни ударили КАБом. – Масована атака дронів на Одещину: постраждала портова інфраструктура в Ізмаїлі, пожежу вже ліквідували. – Примусова евакуація родин із дітьми з найбільш небезпечних громад Харківщини триває — як вивозили з-під обстрілів родину з Вовчанська. – Часто пішки та з однією сумкою в руках — так люди тікають з районів, де точаться бої: історії евакуйованих з Донеччини. – Росіяни прориваються до Покровська і тиснуть на Торецьк, уздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої. – Про що розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian? – Переговори про мир у Китаї - українське МЗС розповіло, про що говорили Дмитро Кулеба та Ван Ї. – Олаф Шольц хоче знову бути канцлером Німеччини. – Німецький концерн Rheinmetall отримав офіційне замовлення на будівництво заводу в Україні. – Чехія готує нову ініціативу з постачання боєприпасів Україні на наступний рік. – Камала Харріс випереджає Трампа на 2 відсотки - опитування Reuters/Ipsos. – Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід співвласнику зруйнованої садиби Зеленських. – Масштабна пожежа навколо Миколаєва охопила понад 30 гектарів лісосмуг та полів. – Двоє дітей випали з вікна другого поверху будинку у Луцьку. – Пасажири скаржаться на відсутність кондиціонерів у вагонах під час спеки. Що кажуть в Укрзалізниці? – Понеділок, 21 липня став найспекотнішим днем у світі, повідомляє Служба зміни клімату ЄС Copernicus. – Попри заборону купатися, на столичних пляжах сьогодні є відпочивальники. Як реагують люди на небезпеку інфекції? – Як колишні полонені та поранені військові на реабілітації на Прикарпатті підтримали українських олімпійців.