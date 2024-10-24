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Новини ТСН 19:30 24 жовтня. Нові скандали із ТЦК та МСЕК! Удар термобаричною бомбою!

Новини ТСН 19:30 24 жовтня. Нові скандали із ТЦК та МСЕК! Удар термобаричною бомбою!

Новини ТСН 19:30 24 жовтня. Нові скандали із ТЦК та МСЕК! Удар термобаричною бомбою!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 19:30 четверга, 24 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

       

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