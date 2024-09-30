Новини ТСН 19:30 25 вересня. Загибель легендарного військового, рекордний вересень і примхи погоди

Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 25 вересня 2024 року, в огляді ТСН: - У Сумах жалоба за загиблими. Від ворожого удару по лікарні загинуло десятеро людей. - Масована атака по Запоріжжю: по місту росіяни запустили 13 керованих авіабомб, 16 людей поранено. - Загинув легендарний український військовий Павло Чайка. Капітан ЗСУ потрапив у смертельне ДТП на Волині. - Українським воїнам вдалося пригальмували ворожий наступ у напрямку Катеринівки, на південний схід від Курахового. - Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за заявою Кротевича щодо екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ. - Сумний рекорд: вересень 2024-го року став першим місяцем, коли росія щодня атакувала українців дронами. - Загострення на Близькому Сході набирає обертів. - Міністр закордонних справ України зустрівся в Будапешті з угорським колегою. - Австрійський вибір: лідирує австрійська Партія свободи, що спирається на нацистську ідеологію - Слово директора проти слова підопічних. Скандал у навчально-реабілітаційному центрі Львова. - Справа Коломойського. Оскаржували постанову про поновлення строків слідства. Чим все закінчилося? - Незвична реабілітація: у Нідерландах поранених українських військових вчать скелелазінню. - Освідчення у ДІЇ: За 3 тижні українці зробили у додатку понад мільйон пропозицій. - Примхи погоди: частину Івано-Франківщини та Закарпаття замело першим снігом. Яку погоду варто чекати надалі?