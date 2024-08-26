Новини ТСН 19:30 26 серпня. Наслідки обстрілів, житло для Героїв, атака на Енгельс, реформи освіти

Новини України та світу станом на 19:30, 26 серпня 2024 року, в огляді ТСН спеціально: — Найпотужніший обстріл України: 127 ракет та 109 шахедів! — Луцьк: прильоти в будинки та інфраструктурний обʼєкт. — Атака на Саратов та Енгельс: українські БПЛА в російському небі. — Героям України надаватимуть безкоштовне житло — Зеленський. — Солдати РФ здаються в полон, адже не хочуть загинути у боях. — 146 бойових зіткнень зафіксовано впродовж минулої доби на фронті. — Схеми евакуації поранених через обстріли на Покровському та Курахівському напрямках ускладнюються, але працюють. — Наслідки атаки на Україну сьогодні, 26 серпня: руйнування житлових будинків та обʼєктів енергетики, загиблі, постраждалі. — Евакуаційний потяг з Донеччини прибув на Закарпаття, людей розміщають у тимчасових місцях. — Співробітника «Ройтерс», який дістав поранення внаслідок удару росіян по Краматорську, зараз рятують в Дніпрі. — Президент Франції Макрон прокоментував затримання Павла Дурова. — Працівницю Львівської військової адміністрації, яка не схотіла піднятися під час виконання Державного гімну, звільнили з посади. — На Львівщині матір про звільнення сина дізналася під час свого виступу на майдані. — Віце-премʼєр міністр Федоров анонсував старт всеукраїнського опитування про проблеми освіти. — На Київщині відбулися перегони безпілотників. — Воїн з однією рукою та ногою встановив національний рекорд з присідання. — Оновлений проєкт «Говорить вся Україна» стартував на каналі «1+1 Україна». — Світанок над морем під живу музику: одесити та гості міста вітали перші промені сонця на пляжі «Ланжерон» під гру на піаніно.