Новини ТСН 19:30 28 серпня. Росіяни просуваються, в Росії потужно горить, а Дурова відпустили

Новини України та світу станом на 19:30, 28 серпня 2024 року, в огляді ТСН: - Російські війська значно просунулися на Покровському напрямку, - Інститут вивчення війни. - Через атаку безпілотників призупинив свою роботу аеропорт російської Казані, в Ростовській області палають дві нафтобази, до того ж горить Рязанська ГЕС. - Ракетний удар в день жалоби - росіяни атакували балістикою Кривий Ріг. Внаслідок атаки поранено восьмеро людей. - Людські оселі перетворилися на згарище у Семенівській громаді на Чернігівщині. - На Волині продовжують шукати озброєного чоловіка, який стріляв у правоохоронців біля ТЦК. - 24 години на добу і без перерв. Відтепер ВЛК у Києві працюватимуть цілодобово. - Навчання в умовах максимально наближених до реальності. На британських полігонах готують українських добровольців. - На фронті загинула військова 67-ї окремої механізованої бригади Наталя Кузнєцова із позивним "Іранка". - Завтра в Україні згадуватимуть всіх військових загиблих під час російсько-української війни. - Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку. - Слідча суддя Наталія Мовчан і далі розглядатиме справу Ігоря Коломойського - ухвалив ВАКС. - Засновника Телеграму Павла Дурова відпустили з-під варти й привезли до суду - Сезон торф'яних пожеж триває на Київщині. - В Україні завершились жнива ранніх культур. - У столиці між військовослужбовцем з інвалідністю та поліціянткою виник конфлікт. Хто винен у суперечці? - Скільки коштує зібрати школяра і чим іще запасаються батьки на цей навчальний сезон?