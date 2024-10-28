Новини ТСН 19:30 28 жовтня. Масштабний протест у Грузії! Опозиція вимагає повторних виборів

Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 28 жовтня 2024 року, в огляді ТСН: - Масштабні протести через порушення на грузинських парламентських виборах. У Грузії виходять на вулиці після того, як проросійська владна партія набрала 54% голосів. - Російські загарбники просуваються на фронті. Ворог окупував населений пункт Гірник на Курахівському напрямку, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, - DeepState. - Знімальна група ТСН майже добу провела в кількох українських підрозділах на Покровсько-Курахівському відтинку фронту. Спецрепортаж Олександра Моторного. - Генеральний секретар НАТО підтвердив присутність північнокорейських військових на Курщині. Марк Рютте назвав це значною ескалацією у залученні Пхеньяна до протиправної війни Росії. - На Херсонщині росіяни вбили 6 людей, ще 18 поранили, серед них 13-річний хлопчик. Під ворожим вогнем було 19 населених пунктів та обласний центр. - У Харкові триває ліквідація наслідків атаки росіян. Ворог обстрілював місто кількома хвилями. Тринадцятеро людей зазнали поранень. - Семеро поранених внаслідок ракетної атаки по Дніпру досі у лікарнях. Серед них — троє дітей. - Президент Володимир Зеленський вирушив до Ісландії для участі у четвертому саміті Україна–Північна Європа. Глава держави також проведе двосторонні переговори з лідерами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. - Надвечір у центрі Тблісі зібралися учасники мітингу. Опозиція вимагає повторних виборів. Підтримати протестувальників прийшла і президентка країни. - У Жовтневому суді Дніпра зірвались чергові спроби звільнити від кримінальної відповідальності свідків-співучасників у так званій справі про зникнення готівки із "Приватбанку". - На Закарпатті затримали зловмисників, які допомагали ухилянтам втікати за кордон міжнародним потягом "Чоп-Будапешт". Чоловіки призовного віку мали застрибнути у вагон під час руху потяга. - Дефіцит кадрів на ринку праці змінює стереотипи. Ті вакансії, що роками вважали чоловічими, активно освоюють українки. Хто вони, жінки нетипових професій? - Перша зимова погода прийде до України уже в наступні вихідні. Похолодання зі снігом очікують 2-3 листопада, вночі прогнозують невеликі морози.