Новини ТСН 19:30 29 липня. Допомога від США, горять трансформатори, диверсії на Олімпійських іграх

Новини України та світу станом на 19:30, 29 липня 2024 року, в огляді ТСН: – Укренерго обіцяє, що у вівторок, 30-го липня, обмеження світла не заплановані. – Фахівці Головного управління розвідки України успішно атакували Центробанк РФ. – Росіяни продовжують обстрілювати українські міста. Під ворожим вогнем Херсонщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя. – Про бойові зіткнення впродовж минулої доби на фронті. – Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України на 200 мільйонів доларів. – У другі роковини теракту в Оленівці Служба безпеки України повідомила підозру керівникам колонії, причетних до загибелі українських полонених. – В Одесі затримали шістьох молодиків, які підпалювали машини військових. – Двом чиновникам Одеської міської ради, які відповідали за забезпечення спорядженням загонів територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси, закидають розкрадання мільйонів державних коштів. – Апеляційний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського про зміну запобіжного заходу в справі про нібито замовне вбивство. – У Кривому Розі затримали групу наркоділків. Їх було десятеро, керував усім 32-річний чоловік. – Міністерство освіти та науки готує наказ і хоче повернути якомога більше учнів до очного навчання. – Енергетики дедалі частіше фіксують загоряння трансформаторів житлових будинків. – Відповідь Німеччини на ядерні погрози Путіна. – Між Туреччиною та Ізраїлем спалахнула суперечка через палестинські території. – Різанина в дитячому танцювальному гуртку британського містечка Сауспорт. – історія собаки, який на Донеччині у розбитій хаті і під щільними обстрілами чекав на людей понад два місяці. – у Франції, яка приймає Олімпійські ігри, нові диверсії! Одразу в шістьох департаментах країни пошкодили обладнання операторів зв’язку. – Штормове попередження і магнітні бурі цими днями.