Новини ТСН 19:30 29 серпня. Курський котел, річниця Іловайської трагедії і мільйон на ЗСУ

Новини України та світу станом на 19:30, 29 серпня 2024 року, в огляді ТСН: - Наступ на Покровську вісь - російська армія, найімовірніше, зайшла в Селідове. - Курський котел. ЗСУ заганяють 3000 російських солдат у "мішок". - Секретні дані - після українських атак по російських нафтобазах країна-агресорка засекретила статистику виробництва палива. - Коли знімуть обмеження на удари углиб росії - останні новини з Брюсселя й заяви Кулеби. - Зросла кількість поранених у Купʼянську на Харківщині. Ворог напередодні обстріляв там будівлю місцевої адміністрації. 21 людина отримала поранення. - На Майдані Незалежності попрощалися із Наталею Кузнецовою на псевдо "Іранка", яка з початку повномасштабного вторгнення пішла воювати. - Важко, але не катастрофічно - в Укренерго дали прогноз на зиму. - Нардепа Артема Дмитрука, який втік з України, оголосили в міжнародний розшук. - У Києві відкрили меморіал загиблим у російсько-українській війні. - Рятуючи побратима, ледь не втратив обидві руки. У Дніпрі лікують 27-річного бійця із важкими травмами. - 10-річниця Іловайської трагедії. В Україні вшановують усіх захисників, полеглих у російсько-українській війні. - "Хвилина мовчання" - до Дня памʼяті захисників України Укрпошта презентувала нову марку. - Палили військові авто і знімали це на відео. У Кропивницькому СБУ затримало 41-річного чоловіка, та його 17-річного пасинка. - Міна на узбережжі. На Одещині підірвали боєприпас, який прибило до берега. - Розмінування після масованого обстрілу. На Житомирщині знищують касетні боєприпаси, які росіяни скинули 26 серпня. - Мільйон на ЗСУ - ексдепутат Тернопільської облради, який вимагав гроші у військового, мусив зробити пожертву на армію. Цього вимагала судова угода. - Справа Коломойського. Шевченківський районний суд змінив запобіжний захід бізнесмену, але той все одно лишиться під вартою. - 5 млн євро - засновника месенджера Телеграм Павла Дурова випустили під заставу. Йому заборонено залишати територію Франції. - Виграла подвійне золото! Вінничанка Наталія Цюрпіта стала абсолютною чемпіонкою світу з боді-фітнесу. - Паралімпійські Ігри в Парижі. Україну представляють 140 спортсменів.