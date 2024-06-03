Новини ТСН 19:30 3 червня! Вбивство дитини, прощання з медиком та відключення електрики

Новини України та світу станом на 19:30, 3 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: — Керованою бомбою по селу — на Донеччині в Михайлівці росіяни вбили 12-річного хлопчика та дорослого. П'ять ракет ворога прилетіли до Слобожанської громади – потрапили турбазою, вбили чоловіка. — Дрони збивають дрони. Окупанти приголомшені, що українські бійці навчилися збивати їх «Орлани» своїми ударними безпілотниками. – У Львові сотні людей прощалися з медиком добровольчого батальйону «Госпітальєри» Іриною Цибух. — Саміт світу: Китай потай умовляє інші країни не їхати на Саміт світу організований Україною. Наголошує, що він нейтральний, але просуває російські наративи. — Енергоблок від Естонії. Країна передасть Україні комплекс, яким можна забезпечити електрикою 150 тисяч населення. А ще на додачу – потужні електродвигуни. — Вимкнення електрики. Обмеження найближчої доби діятимуть у столиці, Київській, Одеській та Донецькій областях Причина — ворожі атаки на енергосистему, виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій та використання кондиціонерів. -Три місяці до Паралімпійських ігор. Понад двісті українських атлетів змагатимуться у 17 видах спорту. – Велофест на підтримку Збройних сил влаштували у Чернівцях. — Будували маєток, але отримували гроші наче воювали на передовій. На Одещині слідчі ГБР повідомили підозру військовому. — Гуляв Харковом і шпигував за військовими: СБУ затримала інформатора російської розвідки. — Трагедія на фунікулері. Ще два місяці за ґратами проведе співробітник Управління державної служби охорони Артем Косов. — Двоє дітей потонули у Хмельницькій області. Тіла 13-річного хлопчика та 10-річної дівчинки із ставка у селі Сутківці діставали водолази. — Фатальне селфі. Вже понад добу в Одесі шукають 20-річну дівчину, яку хвилею змило у морі. — Дністер стрімко обмілів і місцями перетворився на невеликий струмок. Причину з’ясували кореспонденти ТСН. — На Сумщині через ураган понад півтора десятки знеструмлених населених пунктів. — сезон троянд. У Національному ботанічному саду у столиці – пік цвітіння троянд. Ця колекція квітів найбільша в Україні та одна з найповніших у Європі.