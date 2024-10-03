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Новини ТСН 19:30 3 жовтня. Новий Patriot уже в Україні! Реакція США на план перемоги!

Новини ТСН 19:30 3 жовтня. Новий Patriot уже в Україні! Реакція США на план перемоги!

Дружини військових влаштували дефіле в старовинному вбранні

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Новини України та світу станом на 19:30 четверга, 3 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

    

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