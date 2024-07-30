Новини ТСН 19:30 30 липня. Вирок сторожу, штрафи за неоновлення даних, хто палить автівки військових

Новини України та світу станом на 19:30, 30 липня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: – 16-річна дівчина постраждала через обстріл Чорнобаївки, на Херсонщині — росіяни випустили по селу більш як 20 снарядів. – 4 роки в'язниці — вирок колишньому сторожу столичної поліклініки Вадиму Мошкіну, який не відчинив укриття під час повітряної тривоги. – На Львівщині тиждень шукали 11-річну дівчинку, яка вийшла з дому і не повернулася. – За підпал автомобіля військового у Харкові затримали 18-річного хлопця. Хто замовляє такі злочини? – Третя штурмова бригада обіцяє невідворотну кару тим, хто палить військові автомобілі. – 50 автівок з Лондона доїхали до Києва — у Великій Британії ці авто мали утилізувати, але віддали нашим військовим. – Уже в серпні військовозобов'язані, які не оновили дані, почнуть отримувати штрафи. – На порталі Дія відтепер з'явилася можливість отримати військово-обліковий документ із QR-кодом всього за декілька хвилин. – Очільник Європейської народної партії Манфред Вебер закликав лідерів ЄС обговорити рішення Будепешта послабити візові обмеження для росіян та білорусів. – У Венесуелі після того, як чинний президент Мадуро втретє переміг на виборах, спалахнули масові протести. – Троє вогнеборців постраждали під час гасіння масштабної пожежі в центрі Одеси. – Під ДАБІ активісти провели акцію і нагадали, що за останні роки у Києві зруйновано багато історичних будівель. – Сезон консервування у розпалі. Які овочі і фрукти найбільше подорожчали? Чому та що буде далі?