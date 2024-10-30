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Новини ТСН 19:30 30 жовтня. Окупанти просуваються! Реакція Зеленського на скандальну статтю!

Новини ТСН 19:30 30 жовтня. Окупанти просуваються! Реакція Зеленського на скандальну статтю!

Новини ТСН 19:30 30 жовтня. Окупанти просуваються! Реакція Зеленського на скандальну статтю!

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Новини України та світу станом на 19:30 середи, 30 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

  

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