Новини ТСН 19:30 31 липня. Смерть "азовця" в полоні! Найбільша кібератака на Росію!

Новини України та світу станом на 19:30 середи, 31 липня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - У слідчому ізоляторі російського міста Ростов-на-Дону помер боєць полку "Азов" Олександр Іщенко. Дату та причини смерті наразі не називають. - Українську сторону про загибель Олександра Іщенка офіційно ніхто не повідомляв, - уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. - Відмінний результат: Сили протиповітряної оборони успішно відбили одну із наймасовіших 2024 року атак безпілотників. - Моторошна історія на Харківщині. Рятувальник у селищі Великий Бурлук їхав на виклик після масованого авіаційного обстрілу, а опинився на руїнах свого дому. На згарищі побачив свою загиблу дружину. - На Харківщині двоє чоловіків підірвались на ворожих мінах. Врятувати їх не вдалось. - Під Донецьком упав російський гелікоптер Мі-8. Він, імовірно, перевозив поранених окупантів. - Чергове загострення на фронті. Окупанти просунулися у Красногорівці та поблизу Урожайного і Роботиного. - Путін удвічі збільшив виплату за відправку на війну в Україні. Відтепер росіяни та іноземці, які уклали контракт з російським міноборони, зможуть отримати одноразову виплату в 400 тисяч рублів. - Технології, що змінюють перебіг війни. Кореспондентка ТСН змогла потрапити на закриту виставку безпілотних роботизованих систем. Яка зброя може посилити українську армію? - Уже 1 серпня чоловіків певних категорій, які раніше мали право на відстрочку, можуть мобілізувати. Хто втратить право на відтермінування? - Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон подав апеляцію на рішення суду тримати В'ячеслава Зінченка під вартою без права на заставу. - Двох неповнолітніх - хлопця та дівчину, що підпалювали військові авто, затримали на Дніпропетровщині. Слідству відомо про щонайменше два знищені авто - військового та волонтера. - Гучне вбивство. У Тегерані під час удару по резиденції загинув один із ватажків угруповання ХАМАС. - Збій у роботі банківської системи, проблеми в роботі мобільного зв’язку та витік даних із ресурсів міністерства оборони окупантів. Росіяни зазнали найбільшої в історії кібератаки. - Зменшення закупівельних цін для військових потреб та підвищення якості продукції для українських оборонців. Міноборони запустило онлайн-платформу для постачальників тилового майна для ЗСУ. - Бізнес під захистом. В Офісі генпрокурора розробили механізм, який має захистити бізнес від невмотивованих переслідувань правоохоронців. - Тварини з прифронтових територій. Як і хто в Оріхові на Запоріжжі рятує собак та котів, яких господарі, тікаючи з-під обстрілів, залишили в місті. - Бебі-бум у харківському екопарку. За останні кілька тижнів там народилися вже пʼятеро звірят: троє рисенят та двоє білих тигренят. - Брудна річка, погана їжа, відсутність системи кондиціонування. Чим ще розчарували спортсменів та глядачів цьогорічні Олімпійські Ігри?