Новини ТСН 19:30 5 березня: Мінус російський корабль, таємна торгівля РФ з ЄС

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 5 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Не лише російський корвет! Разом з "Сергієм Котовим" з ладу виведений гелікоптер, який був на кораблі: нові подробиці від ГУР. - Село Новомихайлівка - нова гаряча точка після українського відходу з Мар'їнки. Що там зараз? Репортаж з околиць Новомихайлівки. - На Одещині попрощалися з багатодітною родиною військових, яка загинула в атакованій російським дроном багатоповерхівці. Подружжя та трьох дітей поховали у рідному селищі. - У США судять полковника у відставці, який поділився секретними даними у розмовах на сайті знайомств. - Як у Росії переписують підручники з історії та повертають культ Сталіна. - Блокада українсько-польського кордону, зате жвавий рух на кордоні з Білоруссю. Репортаж з місця кореспондентки ТСН. - Скандал із турнікетами. Міноборони під час аудиту виявило близько 30 тисяч нових якісних турнікетів виробництва США, які рік лежали на складах. - Відбудувати садочок Маші: на Київщині відновлюють дитсадок, відео з яким рік тому розбурхали соцмережі. Історія дівчинки, яка розплакалася, коли вперше побачила свій зруйнований садочок. Що змінилося за рік? - Виставка загиблого поета. На спомин про воїна, вірші якого стали пророчими, - неподалік Майдану Незалежності влаштували виставку його фоторобіт, особистих речей і поезії. - Масштабний збій у соцмережах. Сотні тисяч користувачів Facebook, Instagram та Youtube по всьому світу не змогли зайти у профілі. - Київська котлета в центрі Амстердама. У Нідерландах відкрили перший український ресторан. Готують і обслуговують - українські біженці.