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Новини ТСН 19:30 5 листопада. Вибори в США! Перше зіткнення ЗСУ з корейськими солдатами!

Новини ТСН 19:30 5 листопада. Вибори в США! Перше зіткнення ЗСУ з корейськими солдатами!

Новини ТСН 19:30 5 листопада. Вибори в США! Перше зіткнення ЗСУ з корейськими солдатами!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 5 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

         

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