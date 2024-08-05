Новини ТСН 19:30 5 серпня. На що здатні F-16, викрили мережу ФСБ, знову ковід, яка погода у серпні

Новини України та світу станом на 19:30, 5 серпня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: – Суд відмовився відпустити під домашній арешт підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. – Масштабна пожежа у Харкові. – На Донеччині є загиблі та поранені: росіяни із реактивних систем залпового вогню «Смерч» обстріляли медзаклад в Українську. – Мінус Су-34 та склад боєприпасів:у ГУР розповіли деталі "бавовни" на російському "Морозовську". – Новітня авіоніка й радари: на що здатні F-16, які отримала Україна? – З російської тюрми – на фронт. В полон потрапив окупант, тричі засуджений за пограбування, шахрайство та зґвалтування. – СБУ викрила масштабну агентурну мережу ФСБ. Серед зрадників — посадовці міських рад, менеджери та колишній міліціянт. – Фальшивий Резерв+: росіяни випускають фейкові застосунки. – Недалекоглядно і поспішно — так в українському МЗС оцінили рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною після розгрому "вагнерівців". Уряд північно-африканської країни звинувачує Київ у підтримці повстанців, які знищили російські та урядові сили. – Години до удару! Іран заборонив польоти цивільної авіації над центральними та північно-західними областями країни. США заявили, що Іран і Хезболла готуються атакувати Ізраїль. – Услід за скасованим тендером на відбудову «Охматдиту», скасують і всі супутні тендери. – «Флірт» уже в Україні — зафіксували новий варіант коронавірусу. – Свіже «срібло» і не тільки — що Україні принесе Олімпіада? – У Києві зустрічають спортсменів, які повертаються з Парижу. – За Ярославу Магучіх та Михайла Кохана уболівають у їхньому коледжі в Дніпрі, в який навесні росіяни поцілили ракетою. – Порятунок цапа. Як поставили на ноги збиту вантажівкою тварину. – Гусак з 9-того поверху. Пенсіонерка плекає птаха, як хатню тварину, вигулює та шиє черевички. – Грози та спека! Синоптики розповіли, чого чекати від погоди у серпні.