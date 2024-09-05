Новини ТСН 19:30 5 вересня. Чиновники наживалися на військових. Знищення логістики РФ на Курщині

Новини України та світу станом на 19:30 5 вересня 2024 року, в огляді ТСН: - Верховна Рада проголосувала за всі подання прем'єр-міністра та президента. - У Полтаві завершили пошуково-рятувальні роботи на території Інституту зв'язку. Загинули 55 людей, 328 - поранені. - 26 поранених, серед них 8 дітей, залишаються у лікарнях Львова після вчорашньої ракетної атаки росіян на місто. - Двох людей убили та 10 поранили росіяни на Донеччині. Зі Смерчів вдарили по приватному сектору Костянтинівки. - Евакуаційні потяги з Покровська - скасовані! Відтепер евакуйовуватимуть з Павлограда. - ЗСУ відновили втрачені позиції в районі Максимільянівки на Донеччині. Зведення з фронту 5 вересня 2924. - Наші спецпризначенці на Курщині б'ють по російській логістиці. - Румунія подарувала Україні систему Patriot. - У танкістів 65 ОМБр з'явився новий сучасний РЕБ. У чому його унікальність? - Принцеса Королівства Буханда відвідала сьогодні Харків. - Сполучені Штати звинувачують Москву у спробі втрутитися в цьогорічні президентські вибори. - Учасницю цьогорічних Олімпійських Ігор з Уганди вбив її колишній хлопець. - СБУ та Нацполіція затримали чиновників, які вимагали хабарі з військових за нарахування їм соцвиплат. - В Одесі затримали угруповання, яке підпали військових авто поставили "на потік". - В Одесі пройшли бойові навчання морських прикордонників. Бійці відточували влучність, навіть в умовах штормів. - У столиці знесли 15 МАФів, що стояли впритул до заповідника Києво-Печерської лаври. - У столиці - посилюють боротьбу з амброзією. Заради цього влада оголосила карантин. У чому він полягає? - Дизайнерка Лілія Літковська під час Українського Тижня Моди презентувала свій новий проєкт-інсталяцію. - Нове золото в України на Паралімпіаді та 6 місце у медальному заліку. Нагороду виборола дзюдоїстка Наталія Ніколайчик. - Вона сказала Так! Ольга Харлан повідомила про те, що виходить заміж і похизувалася обручкою.