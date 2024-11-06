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Новини ТСН 19:30 6 листопада. Світ приголомшений перемогою Трампа! Курахове під загрозою оточення!

Новини ТСН 19:30 6 листопада. Світ приголомшений перемогою Трампа! Курахове під загрозою оточення!

Новини ТСН 19:30 6 листопада. Світ приголомшений перемогою Трампа! Курахове під загрозою оточення!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 19:30 середи, 6 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

          

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