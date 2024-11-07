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Новини ТСН 19:30 7 листопада. Термобаричні "Шахеди"! Плани Трампа! Розвал уряду Німеччини!

Новини ТСН 19:30 7 листопада. Термобаричні "Шахеди"! Плани Трампа! Розвал уряду Німеччини!

Новини ТСН 19:30 7 листопада. Термобаричні "Шахеди"! Плани Трампа! Розвал уряду Німеччини!

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Новини України та світу станом на 19:30 четверга, 7 листопада 2024 року, в огляді ТСН

   

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