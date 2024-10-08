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Новини ТСН 19:30 8 жовтня. Удари по Харкову й Одесі! Ротація окупантів! Підстава від Угорщини!

Новини ТСН 19:30 8 жовтня. Удари по Харкову й Одесі! Ротація окупантів! Підстава від Угорщини!

Новини ТСН 19:30 8 жовтня. Удари по Харкову й Одесі! Ротація окупантів! Підстава від Угорщини!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 8 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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