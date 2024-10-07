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Новини ТСН 19:30 за 7 жовтня. Вибухи в Україні. Мінус російський корабель. Судний день в Ізраїлі

Новини ТСН 19:30 за 7 жовтня. Вибухи в Україні. Мінус російський корабель. Судний день в Ізраїлі

Новини ТСН 19:30 за 7 жовтня. Вибухи в Україні. Мінус російський корабель. Судний день в Ізраїлі

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Новини України та світу станом 19:30 7 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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