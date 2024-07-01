Новини ТСН онлайн 19:30 1 липня. Пекельна спека! Без світло надовше! Росіяни просунулися!

Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 1 липня 2024 року, в огляді ТСН: - Окупанти відчутно просунулися на Торецькому напрямку. Противник прорвався вглиб до трьох кілометрів - штурмові групи пройшли по виритому тунелю. - Угорщина - на пів року стала головною в Євросоюзі. Прем’єр Угорщини Орбан сказав, що угорське головування в Раді ЄС буде "миротворчим". - Ультраправі ведуть у першому раунді парламентських виборів у Франції. У пресі це вже назвали розгромною перемогою партії Ле Пен. Не задоволені результатами волевиявлення французи повиходили на протести. - Поліційна спецоперація на Рівненщині. Розшукують озброєного підозрюваного у вбивстві. Чоловік втік на білому бусі. - Україну накрило спекою. Синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку. Збавить оберти задуха хіба в середині тижня. - Через спеку ще частіше і триваліше вимикатимуть світло! Обленерго через значне зростання енергоспоживання задіюватимуть три черги знеструмлень одночасно впродовж усієї доби.