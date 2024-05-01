Новини ТСН онлайн 19:30 1 травня. Кількість жертв в Одесі зросла! РФ готує новий наступ на Торецьк

Новини України та світу станом на 19:30 середи, 1 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Уже 6 загиблих від ракетного удару по узбережжю Одеси 29 квітня. Сьогодні в лікарні помер ще один потерпілий. У лікарнях і досі залишаються 12 поранених. - Росіяни сповільнили просування і готують резерви, щоб піти у наступ на північ від Авдіївки в напрямку Торецька. Такі висновки аналітиків Інституту вивчення війни. - На фронті струс мозку внаслідок численних вибухів навколо отримав письменник, журналіст і колишній в’язень "Ізоляції" Станіслав Асєєв. Це сталося біля Очеретиного на Авдіївському напрямку. - Сутички не тільки під грузинським парламентом, а і всередині. Побиті напередодні опозиціонери до останнього стоять на заваді ухваленню закону про іноагентів. - Інвентаризація ексрезиденції президента-втікача Віктора Януковича. В Межигір’ї почала свою роботу комісія, яка має здійснити огляд майна для передачі його в управління держави. - Костел святого Миколая у Києві, який мали передати римо-католицькій громаді до 1 травня, й досі не перейшов до церковників. Офіційно будівля належить Національному будинку органної та камерної музики. Тому церква не може проводити там реставрацію після пожежі. - Наловили риби на понад три мільйони гривень. На Запоріжжі упіймали браконьєрів і вилучили дві тисячі рибин, зокрема, судаки, карасі, сазани та лящі. Як покарають порушників?